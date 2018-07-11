Біля Аргентини затонув човен, одна людина загинула

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 16:56
Ілюстративне фото (unsplash.com/Oliver Cole)
Ілюстративне фото (unsplash.com/Oliver Cole)

Внаслідок інциденту ще одна людина зникла безвісти

Біля Аргентини затонув іспанський риболовецький човен, одна людина загинула. Про це повідомляє AFP.

Ще одна людина зникла безвісти.

Нагадаємо, 5 липня біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів. У першому човні перебували в основному туристи з Китаю, з них вдалося врятувати 90 осіб. Семеро все ще вважаються зниклими безвісти.

У результаті перекидання човна з туристами загинула 21 людина. Тіла загиблих туристів з судна "Фенікс" виявили біля острова Пхукет в Таїланді.

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