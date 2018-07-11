Біля Аргентини затонув човен, одна людина загинула

Внаслідок інциденту ще одна людина зникла безвісти

Біля Аргентини затонув іспанський риболовецький човен, одна людина загинула. Про це повідомляє AFP.

Ще одна людина зникла безвісти.

#BREAKING One person dead, another missing after Spanish fishing boat sinks near Argentina, Navy says pic.twitter.com/SehSgojMWm — AFP news agency (@AFP) 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, 5 липня біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів. У першому човні перебували в основному туристи з Китаю, з них вдалося врятувати 90 осіб. Семеро все ще вважаються зниклими безвісти.

У результаті перекидання човна з туристами загинула 21 людина. Тіла загиблих туристів з судна "Фенікс" виявили біля острова Пхукет в Таїланді.