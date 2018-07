Біля Аргентини затонув човен, одна людина загинула

Внаслідок інциденту ще одна людина зникла безвісти

Біля Аргентини затонув іспанський риболовецький човен, одна людина загинула. Про це повідомляє AFP.

Ще одна людина зникла безвісти.

#BREAKING One person dead, another missing after Spanish fishing boat sinks near Argentina, Navy says pic.twitter.com/SehSgojMWm