У Таїланді в результаті перекидання човна з туристами загинула 21 людина

У човні перебували 130 туристів

Рятувальники виявили тіло 21 загиблого туриста з судна "Фенікс", яке затонуло 5 липня біля острова Пхукет в Таїланді. Про це повідомило інформагентство AFP.

"Рятувальники витягли 21 тіло з води біля берегів курортного острова Пхукет в п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

Так, рятувальники повідомили, що бачили більше 10 тіл всередині корпусу підводного човна.

Зазначимо, що рятувальники, які працюють на місці аварії, повідомили, що судно затонуло на глибині 40 метрів в декількох кілометрах від острівця До Хе.

Нагадаємо, 5 липня біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів. У першому човні знаходилися в основному туристи з Китаю, з них вдалося врятувати 90 осіб. Семеро все ще вважаються зниклими безвісти.