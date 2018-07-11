Возле Аргентины затонула лодка, один человек погиб

Новости Происшествия 11.07.2018 - 16:56
Иллюстративное фото (unsplash.com/Oliver Cole)
Иллюстративное фото (unsplash.com/Oliver Cole)

В результате инцидента еще один человек пропал без вести

Возле берегов Аргентины затонула испанская рыболовецкая лодка, один человек погиб. Об этом сообщает AFP.

Еще один человек пропал без вести.

Напомним, 5 июля у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов. В первой лодке находились в основном туристы из Китая, из них удалось спасти 90 человек. Семеро все еще считаются пропавшими без вести.

В результате опрокидывания лодки с туристами погиб 21 человек. Тела погибших туристов с судна "Феникс" обнаружили возле острова Пхукет в Таиланде.

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