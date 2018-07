Возле Аргентины затонула лодка, один человек погиб

В результате инцидента еще один человек пропал без вести

Возле берегов Аргентины затонула испанская рыболовецкая лодка, один человек погиб. Об этом сообщает AFP.

