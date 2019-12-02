У Тернопільській області у ДТП загинула одна людина, п'ятеро госпіталізовані

Фото: ДТП у Тернопільській області tp.npu.gov.ua)

Аварія сталася в результаті виїзду одного з автомобілів на зустрічну смугу

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Тернопільській області.

Повідомляється, що ДТП сталася 2 грудня близько 11:00 в селі Криве Підволочиського району між автомобілями Geely і "ВАЗ".

"За попередніми даними, причиною аварії є виїзд на смугу зустрічного руху однієї з машин. Хто порушив - встановить слідство", - повідомили в поліції.

В результаті аварії загинув водій автомобіля ВАЗ. Ще п'ять чоловік були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив з'їзд у кювет, після чого зіткнувся з деревом. В результаті одна людина загинула, ще дві людини отримали різні травми.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Стосовно правоохоронця Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду.