ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернопільській області у ДТП загинула одна людина, п'ятеро госпіталізовані

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 17:29
У Тернопільській області у ДТП загинула одна людина, п'ятеро госпіталізовані
Фото: ДТП у Тернопільській області tp.npu.gov.ua)

Аварія сталася в результаті виїзду одного з автомобілів на зустрічну смугу

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Тернопільській області.

Повідомляється, що ДТП сталася 2 грудня близько 11:00 в селі Криве Підволочиського району між автомобілями Geely і "ВАЗ".

"За попередніми даними, причиною аварії є виїзд на смугу зустрічного руху однієї з машин. Хто порушив - встановить слідство", - повідомили в поліції.

В результаті аварії загинув водій автомобіля ВАЗ. Ще п'ять чоловік були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив з'їзд у кювет, після чого зіткнувся з деревом. В результаті одна людина загинула, ще дві людини отримали різні травми.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Стосовно правоохоронця Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду.

У Польщі фургон з українцями потрапив під поїзд У Донецькій області перевернувся рейсовий автобус
Новини України ДТПТернопольская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся