У Черкаській області автомобіль в'їхав у дерево, є жертва

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Автомобіль з'їхав в кювет, після чого врізався в дерево

В Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого одна людина загинула, ще двоє отримали різні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Черкаській області.

Повідомляється, що ДТП сталася поблизу села Великі Канівці Чорнобаївського району. Водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де в'їхав у дерево.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля загинув на місці, ще один пасажир та водій транспортного засобу отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані в лікарню", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Одесі фура скоїла наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм один чоловік загинув, ще один був госпіталізований. За даними поліції, водій фури, повертаючи на зелене світло світлофора, не помітив людей, які переходили дорогу.

Також повідомлялося, що в Донецькій області у ДТП потрапив рейсовий автобус з 50 пасажирами. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. П'ять пасажирів звернулися за медичною допомогою.