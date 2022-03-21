ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повітряні сили України збили понад 200 літаків і вертольотів ворога з початку вторгнення РФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 00:01
Повітряні сили України збили понад 200 літаків і вертольотів ворога з початку вторгнення РФ Фото: українські Повітряні сили знищили сотні літаків і вертольотів ворога з початку вторгнення РФ (t.me. ressentiment. channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Повітряні сили ЗСУ з початку вторгнення Росії збили понад 200 ворожих літаків і вертольотів, а також десятки безпілотників і крилатих ракет. Українська авіація продовжує завдавати ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За 25 днів російські окупанти зазнали серйозних втрат як на землі, так і в небі - 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні українські зенітники знищили один літак, чотири БПЛА і дві крилатих ракети. Відзначається, що інтенсивність ворожих нальотів знижується другу добу. Останнім часом окупанти стали частіше використовувати безпілотники для фіксації результатів ракетно-бомбових ударів по території України

Протягом сьогоднішнього дня по наземних цілях успішно відпрацювала ударна Авіація. Бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбові удари по скупченню техніки і живій силі противника.

Нагадаємо, днем раніше Повітряні сили України збили три ударні вертольоти окупантів.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні