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Повітряні Сили України 19 березня збили три ударні вертольоти армії противника

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Київ, Неділя 20 березня 2022 00:42
Повітряні Сили України 19 березня збили три ударні вертольоти армії противника Збитий вертоліт РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

У суботу, 19 березня, російська армія істотно знизила свою присутність в українському небі. Тому за минулу добу протиповітряна оборона збила тільки три російські ударні вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ відзначають, що для істотного збільшення кількості збитої авіації противника союзники повинні передати українській армії сучасні системи ППО і винищувачі.

"В цей час Повітряні Сили України успішно б'ють окупантів зброєю 80-х років випуску, тоді як російські війська застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, істотно перевершують наші, як в кількості, так і в бойових характеристиках", - йдеться в офіційному зверненні.

Ми також писали про те, що за добу 18 березня українська протиповітряна оборона збила як мінімум 12 повітряних цілей російських військових.

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