Пилова буря в Києві була першою за кілька десятиліть, - ДСНС

Фото: Микола Чечоткін (РБК-Україна)

Пилові бурі не характерні для Київського регіону

Пилова буря в Києві, яка обрушилася на столицю 16 квітня, стала першою за останні кілька десятиліть. Про це на брифінгу заявив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його словами, пилова буря - це не звичайне явище для Київського регіону.

"Остання така буря була, за даними Гідрометцентру, кілька років тому .. кілька десятків років тому. І суміш пилу і залишки продуктів горіння осіли на полях і переміщалися ... Це призвело до того, що у нас було забруднення повітря та загазованість. Все це йде з Житомирської області", - додав Чечоткін.

Нагадаємо, вчора на Київ обрушилася пилова буря, яка призвела до кількох ДТП, а також обрушила конструкції Подільсько-Воскресенського мосту.

Крім того, у Київській аварійно-рятувальній службі повідомили, що через бурю були госпіталізовані п'ять чоловік.

"Було всього п'ять викликів. Людям на голову падали і дерева, і шматки заліза, і телевізійна антена. Госпіталізували всіх. Це було приблизно з 14:00 до 16:00", - повідомили в службі.

Також повідомлялося, що в столиці впали дві електроопори.