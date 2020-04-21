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У ВООЗ заявили про тваринне походження коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 13:18
У ВООЗ заявили про тваринне походження коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак, на даному етапі неможливо визначити точне джерело коронавірусу

Коронавірус COVID-19 має тваринне походження. Про це заявила офіційний представник ВООЗ Фадела Шаїб на брифінгу в Женеві, повідомляє Reuters.

Шаїб зазначила, що на даному етапі неможливо визначити точне джерело коронавірусу.

"ВООЗ ґрунтується на наукових даних. Ми вважаємо, що походження цього вірусу тварина", - відповіла вона припущення про те, що коронавірус міг бути створений в лабораторії.

Раніше повідомлялося, що троє жителів округу Уестчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всесвітню організацію охорони здоров'я через приховування пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, в Китаї заявляють, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія. Про це нібито свідчить послідовність генів у COVID-19.

До цього телеканал Fox News з посиланням на джерела заявив, що коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". У Китаї це спростовують.

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