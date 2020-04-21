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В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 13:18
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако, на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.

Шаиб отметила, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - ответила она предположение о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории.

Ранее сообщалось, что трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения из-за скрытия пандемии коронавируса.

Напомним, в Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Об этом якобы свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". В Китае это опровергают.

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