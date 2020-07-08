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У ВООЗ заявили про ще один можливий шлях передачі коронавірусу

Середа 08 липня 2020 оновлено 04:54
У ВООЗ заявили про ще один можливий шлях передачі коронавірусу
Фото: люди у засобах захисту (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Найближчим часом організація опублікує доповідь

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає докази можливості повітряного передавання коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Найближчим часом організація представить доповідь з усією відомою інформацію.

Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.

Так, в організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітря.

"Офіційні особи говорять про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного зі способів передавання коронавірусу", - заявила Керхове.

Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

Нагадаємо, можливість передачі коронавірусу через повітря допускали у Китаї ще на початку лютого.

Крім того, в МОЗ назвали одну з причин поширення коронавірусу серед українців.

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