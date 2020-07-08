У ВООЗ заявили про ще один можливий шлях передачі коронавірусу

Найближчим часом організація опублікує доповідь
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає докази можливості повітряного передавання коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Найближчим часом організація представить доповідь з усією відомою інформацію.
Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.
Так, в організації ознайомилися зі зверненням понад 200 вчених з 32 країн світу щодо можливого передавання коронавірусу через повітря.
"Офіційні особи говорять про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного зі способів передавання коронавірусу", - заявила Керхове.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/VpsVJPDu6s— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2020
Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.
Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.
Нагадаємо, можливість передачі коронавірусу через повітря допускали у Китаї ще на початку лютого.
Крім того, в МОЗ назвали одну з причин поширення коронавірусу серед українців.