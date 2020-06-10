Недотримання алгоритмів: у МОЗ назвали одну з причин поширення COVID-19

Фото: лікарі (flickr)

Деякі керівники лікарень не дотримуються алгоритму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

Однією з головних причин поширення коронавіруса в Україні є прийом пацієнтів з COVID-19 в автономні лікарні, які не призначені для таких госпіталізацій. Крім того, деякі керівники лікарень не дотримуються алгоритму госпіталізації пацієнтів з вірусом.

Про це заявила заступник глави Міністерства охорони здоров'я Ірина Микичак, передає РБК-Україна.

"На жаль, ряд керівників закладів охорони здоров'я не дотримуються алгоритму і заповнюють лікарні на свій розсуд. Тобто, пацієнт прийшов, звернувся - і тут же його госпіталізували. Це, напевно, найбільша проблема поширення коронавіруса", - заявила вона.

За її словами, працівники МОЗу "намагаються реагувати на такі випадки і "постійно звертають увагу на цю проблему при спілкуванні дистанційно і під час робочих виїздів в лікарні.

Нагадаємо, у київському дитячому саду виявили спалах коронавіруса COVID-19.

Крім того, МОЗ змінив правила виписки пацієнтів з COVID-19.

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Автор: РБК-Україна