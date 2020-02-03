ВООЗ: 151 випадок коронавірусу зареєстрований в 23 країнах світу

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/DrTedros)

Всього підтверджено понад 17 тис. випадків інфікування китайським коронавірусом

Станом на 3 лютого, підтверджений 151 випадок зараження і одна смерть від китайського коронавірусу в 23 країнах світу, крім Китаю. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє РБК-Україна.

Всього ж, за словами глави ВООЗ, у світі зафіксовано 17 тис. 288 випадків заражень вірусом 2019-nCoV. З них 361 був смертельним.

Нагадаємо, минулого тижня ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим Організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.

На тлі боротьби з китайським коронавірусом, ВООЗ також видала тимчасові рекомендації, попередивши при цьому держави про притягнення їх до відповідальності в разі порушення таких рекомендацій.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за прогнозами спеціальної комісії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, пік поширення коронавірусу в Китаї настане через 10-14 днів. На даний момент поширення захворювання все ще перебуває на стадії зростання.