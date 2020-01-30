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ВООЗ може притягувати до відповідальності країни на фоні боротьби з коронавірусом

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 23:04
ВООЗ може притягувати до відповідальності країни на фоні боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Відповідальність можлива за порушення стандартів боротьби з вірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) видає тимчасові рекомендації на фоні боротьби з китайським коронавірусом та попереджає про притягнення країн до відповідальності у разі порушення таких рекомендацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ВООЗ.

Зазначається, що мова йде про практично і політично значущі заходи, які можуть стосуватися подорожей, торгівлі, карантину, скринінгу, лікування.

"ВООЗ також може встановлювати глобальні стандарти практики. ВООЗ може залучати країни до відповідальності, коли вони без потреби перевищують ці глобальні стандарти. Це надзвичайно важливо для забезпечення міжнародної реакції на основі доказів, вимірювання та збалансованості для захисту здоров'я людини способами, які не є ні надреаційними, ні недостатньо реакційними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на екстренному засіданні Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

РБК-Україна писало, що за даними ВООЗ, захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Як відомо, станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

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