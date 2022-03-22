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Військові облігації вже придбали 2 тисячі громадян та підприємств України, - НБУ

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 14:29
Військові облігації вже придбали 2 тисячі громадян та підприємств України, - НБУ Фото: НБУ оприлюднив статистику щодо військових облігацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 21 березня понад 2 тисячі громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та 742 тисячі доларів. У такий спосіб вони підтримали фінансову стійкість України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, після російського вторгнення Міністерство фінансів України провело сім аукціонів із продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету залучено більше 20 млрд грн та майже 12 млн доларів. Відповідні аукціони проводяться щотижня.

Найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків-первинних дилерів. Водночас запустився і вторинний ринок для розповсюдження облігацій серед усіх охочих.

Загалом після запуску вторинного ринку військових ОВДП обсяг торгів перевищив 6 млрд грн. Угоди укладаються як на позабіржовому, так і на біржовому ринках.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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