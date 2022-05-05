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ВООЗ обговорить кризу української системи охорони здоров'я на спецсесії

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Четвер 05 травня 2022 15:16
ВООЗ обговорить кризу української системи охорони здоров'я на спецсесії Фото: ВООЗ обговорить кризу української системи охорони здоров'я на спецсесії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

ВООЗ планує розглянути кризу в системі охорони здоров’я України, що склалася через військову агресію РФ, під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.

“Спеціальна сесія Регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я відбудеться 10-11 травня 2022 р. та буде присвячена системі охорони здоров’я України й більш широким наслідками повномасштабного вторгнення рф, що триває, для систем охорони здоров’я у Регіоні та за його межами”, - сказано у повідомленні відомства.

Також в МОЗ зазначили, що зазвичай такі сесії проводяться раз на рік. Але з огляду на поточну ситуацію в Україні, що спричинена військовою агресією рф, 38 держав-членів ВООЗ у Європейському регіоні запропонували європейському регіональному директору ВООЗ д-ру Хансу Клюге (Hans Kluge) провести спеціальну сесію комітету для розгляду українського питання.

З огляду на ситуацію в Україні та світі, сесія буде відбуватися у віртуальному режимі з організацією її прямої трансляції.

Раніше ми повідомляли, що, як відзначає ВООЗ, майже півмільйона українських біженців страждають через психічні розлади. Близько 30 тисяч з тих, хто прибуває в сусідню країну - мають серйозні розлади й потребують підтримки.

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