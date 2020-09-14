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ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу

США, Понеділок 14 вересня 2020 00:59
ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) встановила найбільший приріст нових випадків виявлення коронавірусу COVID-19 і світі. Позитивний результат аналізів отримали 307 930 пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті організації.

В організації уточнили, що попереднім рекордом був показник в 306 857 нових випадків захворювання. Ці дані були отримані 6 вересня.

За даними ВООЗ, всього в світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків зараження COVID-19. Загальна кількість летальних випадків наближається до позначки в мільйон чоловік - 917, 4 тисячі.

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