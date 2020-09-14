ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) встановила найбільший приріст нових випадків виявлення коронавірусу COVID-19 і світі. Позитивний результат аналізів отримали 307 930 пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті організації.

В організації уточнили, що попереднім рекордом був показник в 306 857 нових випадків захворювання. Ці дані були отримані 6 вересня.

За даними ВООЗ, всього в світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків зараження COVID-19. Загальна кількість летальних випадків наближається до позначки в мільйон чоловік - 917, 4 тисячі.