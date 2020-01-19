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У Китаї невідомим вірусом захворіли понад 60 людей

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 09:47
У Китаї невідомим вірусом захворіли понад 60 людей
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Від хвороби вже померли 2 людини

Станом на 19 січня у Китаї зафіксовано 62 випадки захворювання на невідому хворобу легенів, спричинену новим типом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними медичних працівників, у китайському місті Ухань виявлено ще 17 випадків захворювання на невідому хворобу, яка нібито походить з місцевого ринку тварин. Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, решта - у стабільному. Від даної хвороби вже померли 2 людини.

Як вважаються експерти, справжня кількість людей, що були заражені невідомим вірусом, може бути в рази більшою. Центр глобального аналізу інфекційних захворювань при Імперському коледжі Лондона підрахував, що зараз кількість хворих може досягати 1700.

Зазначається, що три випадки захворювання виявлені в Таїланді та Японії у людей, які приїхали з Уханя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на невідому хворобу легенів, спричинену новим типом коронавірусу, за межами Китаю вже захворіли 45 людей. У зв'язку з цим в аеропортах США вирішили перевіряти прибулий з Китаю пасажирів на зараження невідомим вірусом.

Також РБК-Україна писало, в Україні активізувалася вірусна пневмонія. Хвороба розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків. У Тернополі переповнені лікарні, троє пацієнтів померло.

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