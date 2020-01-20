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У Китаї від невідомого вірусу померли троє людей

Новини » Медицина     20.01.2020 - 04:18
У Китаї від невідомого вірусу померли троє людей
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Вірус виявлений ще у 139 осіб

Китайська влада повідомила про 139 нових хворих невідомою хворобою легенів, викликаної новим різновидом коронавірусу. У результаті померли вже троє, повідомляє BBC China.

Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків на даний час перевищує 200.

Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон - зафіксовані два випадки в Таїланді і один в Японії.

Як повідомляється на сайті муніципального комітету у справах охорони здоров'я, в лікарнях залишаються 170 пацієнтів, з 35 з яких знаходяться у важкому стані і дев'ять - в критичному. Однак 25 хворих вилікували.

Нагадаємо, РБК-Україна писало раніше, що в Україні активізувалася вірусна пневмонія. Хвороба розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків. У Тернополі переповнені лікарні, троє пацієнтів померли.

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