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Кількість хворих коронавірусом у світі наближається до 2 млн

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:08
Кількість хворих коронавірусом у світі наближається до 2 млн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз у світі 1 920 918 заражених коронавірусом

Кількість заражених новим коронавірусом в світі досягло майже 2 млн осіб. Відповідні дані наводяться на сайті Університету Джонса Хопкінса, який здійснює підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади.

Як повідомляється, зараз у світі 1 920 918 заражених коронавірусом, серед них 119 686 осіб померли.

Найбільш важка ситуація складається в США. Там на 582 468 заражених припадають 21 220 смертей. В Іспанії заражені 170 099 осіб, померли 17 756, в Італії налічується 20 465 жертв на 159 516 інфікованих. Близько 137 тисяч людей заражені у Франції, 130 тисяч - у Німеччині, 89 тисяч - у Великобританії.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки.

Також Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує розробку плану по зняттю обмежень, введених в Сполучених Штатах через коронавірус COVID-19.

РБК-Україна писало, що станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

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