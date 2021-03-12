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ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson. ВООЗ внесла вакцину до екстреного списку медпрепаратів.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA.

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 - це ще один крок до перемоги над пандемією", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.

Схвалення ВООЗ дозволяє розпочати поширення вакцини Johnson & Johnson в рамках глобального механізму COVAX.

"Я настійливо закликаю уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним рішенням глобальної кризи", - заявив глава ВООЗ.

Препарат Janssen - перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer та AstraZeneca.

Нагадаємо, вчора вакцина компанії Johnson & Johnson була схвалена в Європейському союзі.

Днями раніше компанія Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки з постачанням вакцини Janssen.

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