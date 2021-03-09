Розробник COVID-вакцини Johnson&Johnson повідомив ЄС про можливі затримки постачання

Розробник вакцини від коронавіруса Johnson&Johnson попередив про можливі затримки в постачанні препарату в Євросоюз. Все через затримки в поставках обладнання та компонентів вакцини.

Між сторонами укладено угоду про постачання 55 мільйонів доз вакцини до кінця червня. У компанії припускають, що все ж зможуть виконати цю умову, але говорять про це обережно. Всього ж у ЄС контракт на 200 мільйонів доз, які повинні поставити в цьому році.

Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозовую вакцину Johnson&Johnson, а її поставки можуть початися в квітні.

Вакцинація цим препаратом вже почалася в США. Там спочатку планували доставити по країні 100 мільйонів доз до кінця травня, але компанія вже знижує прогнози щодо кількості.