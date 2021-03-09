ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розробник COVID-вакцини Johnson&Johnson повідомив ЄС про можливі затримки постачання

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 09 березня 2021 17:40
Розробник COVID-вакцини Johnson&Johnson повідомив ЄС про можливі затримки постачання Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Розробник вакцини від коронавіруса Johnson&Johnson попередив про можливі затримки в постачанні препарату в Євросоюз. Все через затримки в поставках обладнання та компонентів вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

Між сторонами укладено угоду про постачання 55 мільйонів доз вакцини до кінця червня. У компанії припускають, що все ж зможуть виконати цю умову, але говорять про це обережно. Всього ж у ЄС контракт на 200 мільйонів доз, які повинні поставити в цьому році.

Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозовую вакцину Johnson&Johnson, а її поставки можуть початися в квітні.

Вакцинація цим препаратом вже почалася в США. Там спочатку планували доставити по країні 100 мільйонів доз до кінця травня, але компанія вже знижує прогнози щодо кількості.

Минулого тижня Канада схвалила для використання вакцину Johnson&Johnson. Це третя країна в світі, яка дозволила колоти цей препарат, після Бахрейну і США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина від коронавірусу
NEWS
СБУ допитала Медведчука, - джерело
СБУ допитала Медведчука, - джерело
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади