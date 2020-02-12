ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ розробляє генплан координації для боротьби з коронавірусом

Новини » В світі     12.02.2020 - 21:10
ВООЗ розробляє генплан координації для боротьби з коронавірусом
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Генеральний план буде містити рекомендації щодо протидії коронавирусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) займається розробкою генерального плану координації клінічних досліджень для боротьби з новим коронавірусом COVID19. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ в Twitter.

За словами Тедроса Аданома Гебреисуса, генеральний план допоможе більш ефективно боротися з коронавірусом.

"ВООЗ в даний час розробляє генеральний план координації клінічних випробувань та забезпечення їх послідовного проведення. Деякі з цих питань включають простоту застосування діагностики, найкращі підходи до профілактики інфекції, потенційні методи лікування, які можуть бути використані для лікування пацієнтів, існуючі претенденти на вакцину та способи їх прискорення", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавіруса.

Зазначимо, станом на 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. осіб. Від вірусу загинуло 1114 осіб, ще 4781 повністю одужали.

У Гонконгу виявили новий шлях поширення коронавірусу У Сінгапурі кількість хворих коронавірусом збільшилася до 50
Новини України ВООЗвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся