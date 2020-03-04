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Стан хворого на коронавірус українця покращився

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 11:18
Стан хворого на коронавірус українця покращився
Фото: Валентина Миндреску (medcv.gov.ua)

Житель Чернівців почувається краще

Стан жителя Чернівців, який захворів на коронавірус, на ранок 4 березня покращився. Про це заявила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, передає прес-служба Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що житель Чернівців, у якого діагностували коронавірус, почуває себе краще.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", - зазначила Миндреску.

Стан хворого на коронавірус українця покращився

Нагадаємо, жителя Чернівців з коронавірусом госпіталізували в інфекційне відділення ще 29 лютого. Симптоми хвороби у нього проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що заражений міг контактувати, попередньо, з 10 особами. За його словами, процес чітко контролюється епідеміологами.

"За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт - дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції в домашніх умовах", - зазначив він.

Увечері 3 березня стало відомо, що дружину хворого забрали на обсервацію через протести мешканців будинку.

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