ВООЗ визнала викликають стурбованість 5 штамів коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала викликають стурбованість п'ять штамів коронавірусу. Серед них і новий варіант COVID, виявлений в Південній Африці, отримав назву "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВООЗ.
В цей час ВООЗ відносить до викликаючих заклопотаність такі варіанти коронавірусу:
Нагадаємо, штам "Омікрон" ВООЗ визнала таким, що викликає стурбованість на екстреному засіданні 26 листопада.
Відзначити, у Бельгії підтвердили перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529.
Як повідомляло РБК-Україна, BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.