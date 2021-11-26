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"Викликає занепокоєння": ВООЗ оцінила новий штам COVID

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Женева, П'ятниця 26 листопада 2021 19:18
"Викликає занепокоєння": ВООЗ оцінила новий штам COVID Фото: ВООЗ назвала Південноафриканський варіант covid викликає занепокоєння (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на екстреному засіданні оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані, як викликає занепокоєння. Передбачається, що цей штам легше передається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ Швейцарії.

"Нещодавно виявлений варіант вірусу B.1.1.529. У ньому більше мутацій, ніж наука знає про будь-який інший варіант. ВООЗ класифікувала цей новий варіант як такий, що викликає занепокоєння", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що новий варіант коронавірусу передається легше, ніж штам "Дельта". Також існує ймовірність, що існуючі вакцини будуть менш ефективними проти нього.

На цьому фоні уряд Швейцарії прийняв рішення заборонити всі польоти з Ботсвани, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та інших країн Південної Африки. Заборона діє необмежений термін. Крім того, авіаційна влада країни видаватиме спеціальний дозвіл на вивезення швейцарських громадян та осіб, які мають посвідку на проживання у Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ВООЗ застерігала країни від поспішного запровадження обмежень на поїздки через новий варіант коронавірусу.

Зазначимо, у Великій Британії заявили, що новий варіант коронавірусу B.1.1.529 викликає "серйозну міжнародну заклопотаність".

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ВООЗ Швейцарія Коронавірус
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