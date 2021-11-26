BioNTech і Pfizer тестують вакцину від нового варіанту COVID
Компанії BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину від коронавірусу проти нового варіанту COVID. На оцінку препарату потрібно два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Німецька компанія заявила, що проводить лабораторні випробування вакцини проти варіанту B. 1.1.529.
У компанії заявили, що новий варіант "значно відрізняється від раніше спостерігалися варіантів" через додаткові мутації в білку spike, на який націлені вакцини.
"Компанії Pfizer і BioNTech зробили кілька місяців тому дії, спрямовані на те, щоб мати можливість адаптувати мРНК-вакцину протягом шести тижнів у разі появи вислизаючого варіанту. З цією метою компанії почали клінічні випробування вакцин, специфічних для штамів ("Альфа" і "Дельта"), для збору даних про безпеку і переносимість, які можуть бути надані регулюючим органам", - заявили в компанії.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини потрібно кілька тижнів.
Крім того, у ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529.
Після чого Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу.