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BioNTech і Pfizer тестують вакцину від нового варіанту COVID

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П'ятниця 26 листопада 2021 14:56
BioNTech і Pfizer тестують вакцину від нового варіанту COVID Фото: BioNTech і Pfizer тестують вакцину від нового варіанту COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанії BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину від коронавірусу проти нового варіанту COVID. На оцінку препарату потрібно два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Німецька компанія заявила, що проводить лабораторні випробування вакцини проти варіанту B. 1.1.529.

У компанії заявили, що новий варіант "значно відрізняється від раніше спостерігалися варіантів" через додаткові мутації в білку spike, на який націлені вакцини.

"Компанії Pfizer і BioNTech зробили кілька місяців тому дії, спрямовані на те, щоб мати можливість адаптувати мРНК-вакцину протягом шести тижнів у разі появи вислизаючого варіанту. З цією метою компанії почали клінічні випробування вакцин, специфічних для штамів ("Альфа" і "Дельта"), для збору даних про безпеку і переносимість, які можуть бути надані регулюючим органам", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини потрібно кілька тижнів.

Крім того, у ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529.

Після чого Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу.

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Вакцина від коронавірусу
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