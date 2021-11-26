ВОЗ признала вызывающими обеспокоенность 5 штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса. Среди них и новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, получивший название "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.
В настоящее время ВОЗ относит к вызывающим озабоченность следующие варианты коронавируса:
Напомним, штамм "Омикрон" ВОЗ признала вызывающим обеспокоенность на экстренном заседании 26 ноября.
Отметим, в Бельгии подтвердили первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529.
Как сообщало РБК-Украина, BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.