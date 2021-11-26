UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ признала вызывающими обеспокоенность 5 штаммов коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса. Среди них и новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, получивший название "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ относит к вызывающим озабоченность следующие варианты коронавируса:

  • Альфа (британский) - B.1.1.7, обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года;
  • Бета (южноафриканский) - B.1.351, обнаружен в ЮАР в мае 2020-го;
  • Гамма (бразильский) - выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года;
  • Дельта (индийский) - B.1.617.2, выявлен в Индии в октябре 2020 года;
  • Омикрон - B.1.1.529, обнаружен в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.

Напомним, штамм "Омикрон" ВОЗ признала вызывающим обеспокоенность на экстренном заседании 26 ноября.

Отметим, в Бельгии подтвердили первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529.

Как сообщало РБК-Украина, BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирус