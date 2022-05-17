ВООЗ попереджає про поширення холери в окупованому Маріуполі
Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала підготовку до боротьби з холерою та іншими інфекційними захворюваннями, які можуть поширитись на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, мова йде про Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова менеджера ВООЗ з питань інцидентів в Україні Доріт Ніцан.
За її словами, від неурядових організацій надійшла інформація, що у Маріуполі на вулицях болото, й каналізаційна вода змішується з питною.
"Це загрожує збільшенням можливості поширення різних захворювань, зокрема холери. Ми готуємо протихолерні комплекти, вакцини та тісно співпрацюємо з неурядовими організаціями, щоби підтримувати людей на окупованих територіях", - повідомила Ніцан.
Водночас вона зазначила, що під час перебування у Запоріжжі та Дніпрі ВООЗ забезпечила лікарні наборами первинної медичної допомоги. За словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, один такий набір дає змогу лікувати 1000 людей протягом трьох місяців.
Нагадаємо, наприкінці травня - початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї".
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