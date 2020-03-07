ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 17:57
У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Європейське регіональне бюро ВООЗ також відправляє місії до Азербайджану і Чорногорії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Як повідомляється, Європейське регіональне бюро надсилає місії в Азербайджан і Чорногорію.

"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше і. про. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин заявляв, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.

Крім того, у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом У Китаї розробили метод швидкого виявлення коронавірусу
Новини України УкраїнаВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся