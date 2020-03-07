У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус

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Європейське регіональне бюро ВООЗ також відправляє місії до Азербайджану і Чорногорії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Як повідомляється, Європейське регіональне бюро надсилає місії в Азербайджан і Чорногорію.

"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше і. про. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин заявляв, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.

Крім того, у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.