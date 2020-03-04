В Україну найближчим часом прибудуть дві місії ВООЗ

Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Місії ВООЗ допоможуть попередити поширення коронавірусу

Найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це під час прес-конференції повідомив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кузіна, одна з місій допоможе в опрацюванні плану готовності України до спалаху коронавірусу. Він додав, що робота цією місії почнеться вже 5 березня.

"Ми найближчим часом очікуємо дві місії ВООЗ. Одна буде спрямована на опрацювання плану готовності держави. Ця місія розпочнеться завтра, вона буде до суботи включно. Також наступного тижня ми очікуємо місію з лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону України", - розповів він.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що сьогодні заплановано зустріч представників МОЗ з представниками посольств інших країн спільно з ВООЗ.

"Ми розповімо і про нашу тактику, як ми зустрічаємо і будемо лікувати, діагностувати іноземних громадян, а також будемо просити, щоб українці, що наразі перебувають в країнах, де зафіксовані випадки COVID-19, не залишились поза увагою", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях не підтвердили зараження коронавірусом у трьох госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Трьох людей госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, однак ознак коронавірусу в них не виявили.