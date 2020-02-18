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У ВООЗ немає даних про стійку передачу коронавіруса від людини до людини поза Китаю

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 20:10
У ВООЗ немає даних про стійку передачу коронавіруса від людини до людини поза Китаю
Ілюстративне фото (AFP)

Станом на ранок 18 лютого було відомо про 804 хворих в результаті інфікування коронавірусом нового типу за межами Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на даний момент не володіє даними про стійку локальної передачі китайського коронавіруса від людини до людини, за винятком особливої ситуації на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації в Twitter.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, у ВООЗ поки недостатньо інформації про тяжкості перебігу хвороби у пацієнтів за межами Китаю і з-за цього немає можливості для обґрунтованого порівняння ситуації в цій країні та в інших державах. Він закликав світове співтовариство надати більше інформації по кожному хворому.

Голова ВООЗ звернув увагу на необхідність підготовчих заходів до можливого поширення вірусу. Він повідомив про те, як Сінгапур, Індонезія і африканські держави ведуть таку роботу. До кінця поточного тижня у 40 країн в Африці і 29 в Західній півкулі буде можливість діагностувати хворобу, викликану новим коронавірусом.

Він не виключив, що експерти, які перебувають у Китаї, з міжнародної місії можуть відвідати Ухань, де спочатку було зареєстровано спалах коронавіруса.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від коронавіруса COVID-19 досягло 1 770 осіб. В цілому підтверджено понад 70 тис. випадків зараження новим типом вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що ВООЗ назвала COVID-19 менш смертельним, ніж коронавіруси MERS і SARS.

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