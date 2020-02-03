Кабмін затвердив план запобігання поширення коронавіруса в Україні

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд також розробляє плани для окремих областей

Кабінет міністрів України затвердив план запобігання занесення і розповсюдження на території України нового коронавіруса з Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що на даний момент уряд також розробляє плани на регіональному рівні для окремих областей.

"Лікарні повинні підготуватися до можливого нагоди захворювання, визначити потребу в ліках і обладнанні. Крім того, Уряд зобов'язує провести навчання в медичних установах щодо готовності прийняти потенційних хворих", - заявив Гончарук.

Крім цього Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я рекомендує утриматися від туристичних та ділових поїздок у провінцію Хубей і місто Ухань. Також рекомендують відкласти подорожі та на інших територіях Китаю.

"Уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем захисту. Всі відповідні служби готові до оперативного мобілізації", - написав прем'єр-міністр.

Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжені канікули.

Згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса в Китаї захворіли 17 тис. чоловік і 361 померли. Ще один чоловік загинув за межами Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених, результат очікується через 10-14 днів. Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.