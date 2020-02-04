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Китай визнав "недоліки" в боротьбі із коронавірусом

Новини » В світі     04.02.2020 - 14:36
Китай визнав "недоліки" в боротьбі із коронавірусом
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Реакція країни на спалах вірусу була недостатньою

Вище керівництво Китаю визнало, що реакція країни на спалах коронавірусу була недостатньо хорошою. Про це йдеться e заяві постійного Комітету Політбюро Китайської компартії, передає BBC.

Влада Китаю також виступила за вдосконалення системи управління надзвичайними ситуаціями в країні. Також Комітет закликав прийняти "жорсткі заходи" щодо нелегальних ринків з дикими тваринами, звідки з'явився коронавірус.

"У відповідь на недоліки... ми повинні змінити нашу національну систему управління надзвичайними ситуаціями та поліпшити наші можливості у вирішенні нагальних і небезпечних завдань", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, перша реакція китайської влади на спалах коронавірусу була розкритикована. Чиновники применшували серйозність ситуації на початку спалаху, а в деяких випадках намагалися приховати новини про поширення вірусу.

Один лікар з Ухані намагався попередити своїх колег про спалах у кінці 2019 року, проте був звинувачений у "неправдивих заявах". Місцева поліція наказала йому припинити "незаконну діяльність". Лише пізніше в січні уряд вирішив заблокувати провінцію Хубей, де вперше проявився вірус.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, у світі зафіксовано понад 20 тис. випадків зараженням китайським коронавірусом. Кількість загиблих від вірусу зараз становить 427 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України затвердив план запобігання занесення і поширення коронавірусу на територію країни.

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