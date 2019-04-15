У Конго вже понад 800 людей померли від Еболи

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При цьому вилікувати вдалося 371 особу

У Конго від початку епідемії Еболи загинули вже понад 800 людей. Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров'я Демократичної республіки Конго.

При цьому вказано, що 371 особу вдалося вилікувати.

"Ситуація на неділю, 14 квітня 2019 року... 803 загиблих і 371 вилікуваний", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зареєстровано 1251 випадок зараження вірусом Ебола, з них 1185 випадків підтверджені.

Нагадаємо, в кінці січня повідомлялося, що в Конго зафіксували наймасштабніший спалах лихоманки Ебола. Зазначалося, що діти складають 30% від загального числа тих, хто заразився. "Нинішній спалах Еболи - десятий і наймасштабніший у Демократичній республіці Конго. За даними ООН, вона також є другою найбільшою епідемією Ебола в історії - після спалаху 2014-2016 років у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне", - повідомляли в організації.

Як писало РБК-Україна, на початку березня у Конго в місті Бутембо напали на центр лікування лихоманки Ебола, що призвело до загибелі одного правоохоронця, а також поранення працівників центру.

Додамо також, в Конго розгромили центр для ймовірно заражених Еболою. Протести почалися через те, що виборча комісія країни через спалах Еболи виключила міста Бені, Бутембо і їх околиці з голосування на президентських і парламентських виборах.