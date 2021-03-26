ЄС відмовився від заборони на експорт COVID-вакцин
Лідери Європейського Союзу відмовилися від заборони на експорт вакцин, про яку заговорили після конфлікту з англо-шведським виробником вакцини проти коронавірусу компанією AstraZeneca. В ЄС наголосили на важливості глобальних ланцюгів поставок для виробництва препаратів.
Про це повідомляє BBC.
На саміті у четвер лідери ЄС висловили принципову підтримку посиленню контролю над експортом. При цьому в заяві після саміту наголошується на важливості глобальних ланцюгів поставок, необхідних для виробництва вакцин.
Деякі, необхідні для виробництва вакцини AstraZeneca компоненти, виробляються в низці країн ЄС.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Леєн заявила, що AstraZeneca повинна "надолужити" у питаннях поставок до ЄС, перш ніж експортувати дози в інші місця.
"Я думаю, очевидно, що перш за все компанія (AstraZeneca - ред.) повинна надолужити. Вона повинна виконати контракт, укладений із європейськими державами-членами, перш ніж зможе знову зайнятися експортом вакцин. Ми хочемо пояснити нашим європейським громадянам, що вони можуть отримати свою справедливу частку (вакцини - ред.)", - сказала пані фон дер Леєн на прес-конференції після саміту.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що це означає "кінець наївності" з боку ЄС.
У відповідь прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив, що "блокади" не є "розумними". За його словами, заборона на експорт може загрожувати вакцинації у Великобританії, яка до цього часу була більш успішною, ніж програми з вакцинації у країнах ЄС.
Розповсюдження вакцин у країнах ЄС почалося мляво, і Євросоюз звинуватив фармацевтичні компанії - насамперед AstraZeneca - у тому, що вони не доставили обіцяних доз. AstraZeneca запевнила, що виконує умови контракту.
ЄС очікує отримати до кінця березня близько 30 мільйонів доз AstraZeneca, менше третини від того, на що сподівався.
Нагадаємо, нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не поліпшиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.
Глава Єврокомісії також пригрозила компанії AstraZeneca введенням заборони на експорт, якщо вона не почне в повному обсязі постачати вакцину в країни ЄС. AstraZeneca поставила Європі тільки 30% від узгодженої кількості препаратів.