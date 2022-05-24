ВООЗ: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах віспи мавп не зажадає термінової масової вакцинації населення у світі. Винятком є Африканський континент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми не знаходимося в ситуації, коли ми рухаємося в напрямку до масштабної вакцинації населення", заявили у ВООЗ.
Запас вакцин і антивірусних препаратів, які можуть бути негайно використані для боротьби з даним захворюванням, обмежений. Там підкреслили, що"безпечна сексуальна поведінка, дотримання правил гігієни, часте миття рук допоможуть обмежити поширення вірусу".
Раніше Бельгія стала першою в світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На даний момент в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою
В світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.
Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.