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ВООЗ: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп

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Нью-Йорк, Вівторок 24 травня 2022 06:16
ВООЗ: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп Фото: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах віспи мавп не зажадає термінової масової вакцинації населення у світі. Винятком є Африканський континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не знаходимося в ситуації, коли ми рухаємося в напрямку до масштабної вакцинації населення", заявили у ВООЗ.

Запас вакцин і антивірусних препаратів, які можуть бути негайно використані для боротьби з даним захворюванням, обмежений. Там підкреслили, що"безпечна сексуальна поведінка, дотримання правил гігієни, часте миття рук допоможуть обмежити поширення вірусу".

Раніше Бельгія стала першою в світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На даний момент в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою

В світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.

Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.

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Віспа мавп
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