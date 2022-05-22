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Мавпяча віспа в Європі: названі основні симптоми

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Київ, Неділя 22 травня 2022 17:09
Мавпяча віспа в Європі: названі основні симптоми Фото: названі основні симптоми прояву віспи мавп у людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

На початковому етапі віспа мавп проявляється у людини підвищенням температури, головними болями, збільшенням лімфатичних вузлів, болями в спині і м'язах, а також сильною слабкістю. Як правило, ці симптоми тривають до 5 днів.

Після цього на шкірі з'являється висип. У 95% випадках вона виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла.

Первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи, якщо передача інфекції сталася статевим шляхом. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів.

Висип може супроводжуватися сильним свербінням. Потім проходить кілька стадій. До повного зникнення кірочок, які виникають на висипаннях, може пройти до трьох тижнів.

У МОЗ закликали не панікувати щодо спалаху віспи мавп. Там зазначили, що в Україні випадки зараження цією інфекцією не зафіксовані. У відомстві пообіцяли повідомити нову інформацію про захворювання в міру її появи.

Мавпяча віспа в Європі: названі основні симптоми

Фото: основні симптоми віспи мавп (facebook.com/moz.ukr)

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зафіксовано 80 підтверджених випадків зараження людини віспою мавп.

Відзначимо, про випадки захворювання мавпячою віспою повідомили в Австралії, Бельгія, Греція, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

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