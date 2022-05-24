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ВОЗ: нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян

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Нью-Йорк, Вторник 24 мая 2022 06:16
ВОЗ: нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян Фото: нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян не потребует срочной массовой вакцинации населения в мире. Исключением является Африканский континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", сообщил в ВОЗ.

Запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Он подчеркнул, что "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса".

Ранее Бельгия стала первой в мире страной, где ввели трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Любой житель Бельгии, у которого будет выявлен вирус, должен будет провести 21 день в изоляции. На данный момент в стране зафиксировано три случая заражения обезьяньей оспой

В мире выявили 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 находятся на стадии изучения.

Вспышка оспы обезьян охватывает все больше стран в Европе. Министерство здравоохранения Украины назвало основные симптомы заболевания.

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