ВОЗ: нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян

Фото: нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян (Getty Images)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян не потребует срочной массовой вакцинации населения в мире. Исключением является Африканский континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", сообщил в ВОЗ. Запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Он подчеркнул, что "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса".