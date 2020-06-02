ВООЗ назвала число вакцин проти коронавірусу, які розробляють у світі

Фото: вакцина проти коронавіруса (ілюстрація freepik)

У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у світі розробляють 133 потенційних вакцини проти COVID-19. Більшість з них перебувають на доклінічній стадії випробувань.

Про це пише CNN.

Як зазначається, 10 потенційних вакцин проходять клінічні випробування в США, Великобританії та Китаї. При цьому 123 з них перебувають на доклінічній стадії випробувань, зокрема, у Токійському університеті, університеті Тулейн, університеті Альберти та університеті Піттсбурга.

Як повідомлялося, Україна своєї вакцини не розробляє, оскільки в країні сьогодні немає необхідних лабораторних потужностей для її розробки.

Нагадаємо, Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Крім того, Франція і Німеччина виділили 1,025 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Британська фармкомпанія обіцяє вакцину від коронавірусу вже через три місяці.

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Автор: Максим Зайченко