Україна не буде розроблювати свою вакцину від коронавірусу

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Спочатку необхідно інвестувати в розробку українських лабораторій

Наразі у світі ведеться близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної інфекції, однак Україна своєї не розробляє. В країні сьогодні немає необхідних лабораторних потужностей для розробки такої вакцини.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Ляшка, український МОЗ звертався до Академії медичних наук та Академії наук щодо можливості розробки власної вакцини проти COVID-19, але в обох випадках отримали відповідь "ні".

Він пояснив, що для розробки вакцини в Україні необхідно спочатку інвестувати у нарощування лабораторних потужностей, де можна буде проводити такі дослідження.

Нагадаємо, напочатку квітня Ляшко розповів, що президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим 1 мільйон доларів за створення вакцини від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у травні британський уряд виділив понад 100 млн доларів для прискорення створення нового центру з розробки вакцин, зокрема й від коронавірусу.

Крім того, американська компанія Novavax повідомила про початок випробування вакцини від коронавірусу на людях в Австралії, очікується, що вакцина цієї компанії з'явиться вже цього року.

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Автор: Дмитро Левицький