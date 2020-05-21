ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британська фармкомпанія обіцяє вакцину від коронавірусу через три місяці

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 09:59
Британська фармкомпанія обіцяє вакцину від коронавірусу через три місяці
Фото: перші 30 млн доз ліків можуть будуть готові вже у вересні (freepik)

На першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca отримала від США понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу. У компанії стверджують, що перші 30 млн доз будуть доступні вже у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гроші виділило Управління перспективних досліджень і розробок в області біомедицини США (BARDA), компанія отримала можливість виробити 1 мільярд доз.

Наголошується, що Оксфордська вакцина є однією з найперспективніших у світі, і AstraZeneca заявляє, перші 30 млн доз ліків будуть готові вже у вересні. До кінця року в компанії мають намір виготовити 100 млн доз.

На першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям. При цьому в компанії заявили, що працюють над тим, аби "забезпечити широку і справедливу поставку вакцини по всьому світу без прибутку під час пандемії".

BARDA також надала фінансування французькому фармацевтичному гіганту Sanofi . Вакцина, розроблена компанією, ймовірно, піде в першу чергу американцям.

Нагадаємо, після заяв Sanofi про пріоритетність першої партії вакцини для Сполучених Штатів Америки, компанія піддалася жорсткій критиці з боку французького уряду. В Єлисейському палаці заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу має бути доступною для всіх країн світу.

Раніше в Оксфордському університеті пообіцяли, що ліки від SARS-CoV-2 будуть недорогими і доступними.

Також РБК-Україна повідомляло, що американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини на людях. У першій фазі випробування були виявлені позитивні ознаки потенційної можливості запобігання зараження.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ВакцинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся