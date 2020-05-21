Британська фармкомпанія обіцяє вакцину від коронавірусу через три місяці

Фото: перші 30 млн доз ліків можуть будуть готові вже у вересні (freepik)

На першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca отримала від США понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу. У компанії стверджують, що перші 30 млн доз будуть доступні вже у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гроші виділило Управління перспективних досліджень і розробок в області біомедицини США (BARDA), компанія отримала можливість виробити 1 мільярд доз.

Наголошується, що Оксфордська вакцина є однією з найперспективніших у світі, і AstraZeneca заявляє, перші 30 млн доз ліків будуть готові вже у вересні. До кінця року в компанії мають намір виготовити 100 млн доз.

На першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям. При цьому в компанії заявили, що працюють над тим, аби "забезпечити широку і справедливу поставку вакцини по всьому світу без прибутку під час пандемії".

BARDA також надала фінансування французькому фармацевтичному гіганту Sanofi . Вакцина, розроблена компанією, ймовірно, піде в першу чергу американцям.

Нагадаємо, після заяв Sanofi про пріоритетність першої партії вакцини для Сполучених Штатів Америки, компанія піддалася жорсткій критиці з боку французького уряду. В Єлисейському палаці заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу має бути доступною для всіх країн світу.

Раніше в Оксфордському університеті пообіцяли, що ліки від SARS-CoV-2 будуть недорогими і доступними.

Також РБК-Україна повідомляло, що американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини на людях. У першій фазі випробування були виявлені позитивні ознаки потенційної можливості запобігання зараження.

Автор: Роман Калиниченко