ВООЗ змінила думку щодо бустерної вакцинації: потрібна вразливим верствам

У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групи ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, що цитує Reuters.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш вразливих груп", - сказав Клюге.

Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до введення бустерного щеплення, оскільки "доказів про його безпечність ще зовсім мало".

Своєю чергою Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.