Ефективність щеплення знижується. США схвалили вакцинацію третьою дозою

Влада Сполучених Штатів Америки схвалила так зване бустерне щеплення від коронавірусу. Мова про додаткову дозу вакцини після завершення повного курсу імунізації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Отримати додаткове щеплення від коронавірусу американці зможуть з 20 вересня. Спочатку бустерну дозу запропонують медикам, мешканцям будинків для літніх, а також тим, хто вакцинувався наприкінці 2020 року - початку 2021 року.

"Доступні дані ясно показують, що захист від коронавірусу з часом починає знижуватися. Ми дійшли висновку, що знадобиться повторне щеплення, щоб максимально збільшити захист та продовжити час його дії", - сказали американські чиновники.