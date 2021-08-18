ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ефективність щеплення знижується. США схвалили вакцинацію третьою дозою

Новость на русском →
США, Середа 18 серпня 2021 18:01
Ефективність щеплення знижується. США схвалили вакцинацію третьою дозою Фото: США схвалили бустерне щеплення від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Сполучених Штатів Америки схвалила так зване бустерне щеплення від коронавірусу. Мова про додаткову дозу вакцини після завершення повного курсу імунізації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Отримати додаткове щеплення від коронавірусу американці зможуть з 20 вересня. Спочатку бустерну дозу запропонують медикам, мешканцям будинків для літніх, а також тим, хто вакцинувався наприкінці 2020 року - початку 2021 року.

"Доступні дані ясно показують, що захист від коронавірусу з часом починає знижуватися. Ми дійшли висновку, що знадобиться повторне щеплення, щоб максимально збільшити захист та продовжити час його дії", - сказали американські чиновники.

Зазначається, що додаткове щеплення знадобиться навіть тим, хто вакцинувався однодозним препаратом Johnson & Johnson.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус Вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні