ВООЗ: дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска

Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска. Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович, передають росЗМІ.

Вуйнович зазначила, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

"Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворим, то маска йому не потрібна. Якщо він знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска",- сказала вона.

Представника ВООЗ додала, що маска захищає не повністю. Якщо не дотримувати дистанцію, не мити руки, то людина захворіє навіть при її використанні.

Нагадаємо, спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявляв, що коронавірус не зникне, поки не буде винайдена і введена в широке користування вакцина.

Додамо, в Україні станом на 12 квітня кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 2777 осіб. Зафіксовано 83 летальних випадки, 89 пацієнтів одужали. За минулу добу зафіксовано 266 нових випадків.