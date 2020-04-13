ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска

Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, передают росСМИ.

Вуйнович отметила, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска",- сказала она.

Представителя ВОЗ добавила, что маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек заболеет даже при ее использовании.

Напомним, специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявлял, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

Добавим, в Украине по состоянию на 12 апреля количество заразившихся коронавирусом COVID-19 составила 2777 человек. Зафиксировано 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели. За предыдущие сутки зафиксировано 266 новых случаев.