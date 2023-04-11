Штурмовали Бахмут и помогали РФ в Херсоне. В Украине отправили в тюрьму еще 8 оккупантов

В Украине еще восемь оккупантов отправили в тюрьму за терроризм и госизмену. Обвиняемые воевали против ВСУ под Бахмутом и помогали РФ в Херсоне.

"Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боевых столкновений на восточном и южном фронтах. Среди осужденных - помощник гранатометчика так называемого "батальона Призрак". С 2014 года он воевал против сил АТО, а после полномасштабного вторжения штурмовал города в Донецкой и Луганской областях. Во время одной из вражеских наступательных операций злоумышленник попал в плен вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также тюремные сроки получили два боевика из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ. Еще у одного злоумышленника была задача выявлять беспилотные летательные аппараты Сил обороны на временно оккупированной территории Луганской области.

"К 15 годам заключения также приговорен боевик, который в начале полномасштабного вторжения находился в тюрьме на территории временно захваченной части Донецкой области. Впоследствии захватчики предложили ему "амнистию" при условии вступления в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ. Бывший заключенный участвовал в штурме Бахмута и попал там в плен", - объяснили в СБУ.

Также реальный срок заключения получил житель Херсонской области, в первый день полномасштабного вторжения добровольно перешедший на сторону врага. Совместно с российскими военными из 56-го полка ВДВ (воздушно-десантных войск РФ) он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ на южном направлении.

По материалам СБУ суд назначил этим захватчикам от 8 до 15 лет тюрьмы. Их обвинили в государственной измене, коллаборационной деятельности, участии в террористической группе, участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.