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Ми не воюємо з Росією. Ми працюємо задля збереження суверенітету України, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо допомоги Україну під час боротьби з російськими окупантами. Його країні працюватиме над тим, аби повернути територіальну цілісність нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Макрона.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Ми працюємо як європейці для збереження суверенітету та територіальної цілісності України. За повернення світу на континент. Ми, як європейці, завжди будемо там, щоби відновити Україну", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Макрона, вступ України до складу ЄС може тривати декілька років або ж навіть десятиліть. Однак, наша країна вже є членом європейської сім’ї.

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ФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаЕммануель Макрон