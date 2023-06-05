Воюет в интересах НАТО: премьер Польши выступил за короткий путь Украины в Альянс

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей представили очень быстрый путь в НАТО", - заявил глава польского правительства. По его словам, этот вопрос важнее некоторых текущих политических проблем украинского государства.

Он также подчеркнул, что западноевропейские страны далеко от России, поэтому им не стоит опасаться прямой угрозы, и они должны быть более благосклонны к Украине.

"В настоящее время безопасность восточного фланга НАТО является самым чувствительным моментом и самым важным аспектом безопасности всего региона", - отметил премьер-министр Польши.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 1 июня, что Германия пока не готова к приему Украины в НАТО. "Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - сказал Бербок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда НАТО будет готов принять Украину.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе в июле "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина станет членом НАТО и Евросоюза раньше, чем этого все ожидают.