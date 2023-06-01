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Украина готова вступить в НАТО. Мы ждем, когда будет готов Альянс, - Зеленский

Новина українською →
Кишинев, Четверг 01 июня 2023 11:21
Украина готова вступить в НАТО. Мы ждем, когда будет готов Альянс, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Альянс будет готов принять ее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей - для Молдовы, из-за агрессии России", - сказал Зеленский на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества.

Президент сказал, что рад быть в Молдове. Он отметил, что приехать туда было непросто.

По его словам, этот визит - это послание от всех украинцев, что наша страна поддерживает молдавский народ и готовы всегда идти вместе - плечом к плечу.

Он поблагодарил молдаван за то, что приняли всех украинских беженцев.

Зеленский также сообщил, что обсудил с президентом Молдовы Майей Санду отношения стран, инфраструктуру, важные проекты, которые они завершат в ближайшем будущем, а также будущее в ЕС.

Саммит Европейского политического сообщества

Сегодня Зеленский прибыл в Кишинев на второй саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Украины на саммите хочет поднять такие темы, как развитие коалиции истребителей и коалиции ППО Patriot, а также вступление нашей страны в ЕС и НАТО, украинскую формула мира.

Стремление Украины вступить в НАТО

В июле пройдет саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, страна хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

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